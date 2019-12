Vittime della loro stessa propaganda, i Cinque Stelle si schiantano sul Mes

Nel suo discorso il premier Conte aveva provato a rassicurare gli animi dicendo che «l’Italia non ha nulla da temere» dal Mes e che il «debito è sostenibile», prendendosela con Lega e Fratelli d’Italia per «aver insinuato paure nei cittadini» nel «malcelato tentativo di portare il Paese fuori dall’Europa». Giorgia Meloni, come da copione, gli ha replicato che con il Mes «verranno usati i soldi degli italiani e degli europei per salvare le banche tedesche e francesi». Ma sia lei sia Matteo Salvini, dai banchi dell’opposizione di Camera e Senato, si sono rivolti ai grillini. «Noi siamo», ha detto Meloni, «quelli che voi sognavate di essere e non avete saputo essere». E da Palazzo Madama pure il leader della Lega si è rivolto agli ex alleati pentastellati: «Nel programma elettorale del M5s si legge testualmente, e io condivido, che “il M5s si impegnerà allo smantellamento del Mes”. Io non ho cambiato idea, viva la coerenza».

Conte visibilmente preoccupato, affiancato ormai dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, parla con Paola Taverna Riccardo Fraccaro. Ma alla fine il fuoco per il governo arriva dallo stesso partito del premier. Di Maio in serata prova a fare da mediatore e smorza i toni con un messaggio su Facebook: «Grazie al gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle. Grazie a chi ha fatto nottata per scrivere la risoluzione di maggioranza votata oggi in Parlamento. Grazie a chi crede nel MoVimento e si impegna per portare avanti le nostre battaglie. Grazie a chi ci mette la faccia con passione e determinazione».

Domenica 15 a Roma ci sarà anche l’evento di presentazione dei nuovi “facilitatori” del Movimento, quelli che dovrebbero mettere ordine nel caos grillino. Ma c’è già chi scommette che ci saranno altre defezioni tra al Senato. E con le file dei dissidenti che si ingrossano, si fa strada l’ipotesi della formazione di un vero e proprio gruppo di ex grillini in dissenso con Di Maio, pronti in ogni momento a far mancare la maggioranza al governo.