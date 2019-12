Bykov sfida Limonov, in nome della libertà e contro l’estremismo

Parlare dell’oggi è noioso. Anche gli anni ’90 sono noiosi. Secondo Dmitry Bykov, uno degli scrittori più versatili, vivaci e colorati del panorama letterario russo contemporaneo, altri periodi sono più interessanti. «Meglio l’epoca di Ivan il Terribile. O i primi anni di Stalin». Per lui la Russia di oggi «è soltanto una pallida riproposizione della Russia degli anni ’30. Per il mio Paese è così: funziona attraverso corsi e ricorsi storici, tutto si manifesta e tutto ritorna». Certo, «con meno sangue (ed è un pregio). Ma anche con meno stimoli per la scrittura (ed è un difetto)».

Non è un caso allora che il suo ultimo romanzo, Giugno (Francesco Brioschi Editori), sia ambientato nella Russia degli anni ’40.

Eppure scantonare dal presente, soprattutto in fatti di letteratura, non significa sfuggirne. Bykov ne parla eccome. Ad esempio lo fa in un romanzo, che «è già pronto: ma lo tengo nel cassetto. E uscirà solo tra dieci anni», sorride a Linkiesta. Quando la situazione russa sarà diversa: «Facile prevedere che cambierà. Più difficile dire in quale direzione, o se ci sarà una sommossa o una rivoluzione. Al momento è come una macchina vecchissima (di produzione russa) che corre all’impazzata in una strada di montagna. Non c’è tempo di ripararla», spiega. «E io, visto che posseggo una vecchia macchina di produzione russa», ironizza, «so quanto è pericoloso». L’unica speranza «è che l’autista sia intelligente». Ma parla del presente, quando ne sente il desiderio, anche con articoli sui giornali, o con le poesie.

Sono famosissime, del resto, le poesie di Bykov: tanto che hanno già dato, nel 2011, alcuni grattacapi al governo di Vladimir Putin. Prima le recitava, improvvisandole, in una sorta di notiziario settimanale in versi di fronte al pubblico che lo ascoltava (andare a serate di poesia in Russia è un fatto comune). Questa operazione, artistica e politica, andò in radio, fu censurata, migrò su internet e finì per portarlo a fare una tournée per il Paese, seguitissima. Poi, smesse le versificazioni, ha continuato il contatto con la folla, organizzando manifestazioni contro Putin, che riunivano intellettuali e scrittori a favore dei principi liberali.

Non sono andate bene. O meglio, con lo scoppio della guerra in Ucraina, Bykov si è trovato a pagare il prezzo delle sue posizioni non filo-russe. La scomunica è arrivata in via televisiva, durante la trasmissione “Professione Reporter” su NTV, rete di proprietà di Gazprom. Lo scrittore viene definito, insieme ad altri 17 intellettuali, “amico della Giunta” (cioè degli ucraini), la “Quinta colonna” del potere straniero. In breve: il “traditore”.

«Anche i miei amici e i miei contemporanei mi hanno abbandonato in quel frangente», racconta al pubblico di Più libri più liberi, rassegna romana della piccola e media editoria. Ma è riuscito a trarne una lezione. «Se una persona riesce a trovare le energie per andare avanti anche dopo questo, allora è forte. E se riesce a continuare a scrivere, allora è un poeta». Resistere, però, non è vincere. E oggi «io sono un uomo che è stato tradito. Mentre i liberali, come me, in Russia, sono in una situazione desolante».

«Però, tra le cose che ho imparato c’è questa: non difendere mai i tuoi nemici». Ed è qui che tira in ballo Eduard Limonov, il nemico politico, estetico, rivale letterario e anche lui presente alla rassegna per presentare l’edizione italiana de Il boia (Sandro Teti editore). «Quando fu arrestato andai a trovarlo. Un gesto di solidarietà in cui ero convinto. E lui cosa ha fatto?», quando il Paese ha cominciato a virare a destra, e in mezzo alla crisi ucraina, «mi ha definito, anche lui, e in pubblico, “traditore”».

Ma almeno la sua poesia ne ha tratto un beneficio: «Se il compito del poeta è ampliare la realtà, questa esperienza mi ha permesso di capire meglio la natura umana», ironizza.