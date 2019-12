Ilva, Alitalia e le altre crisi irrisolte: è finita la luna di miele tra i sindacati e il governo

Dopo soli 100 giorni, la luna di miele tra il governo Conte bis e i sindacati sembra essersi ormai conclusa. Nella prima delle tre giornate organizzate fino al 17 dicembre da Cgil, Cisl e Uil, i segretari confederali hanno chiamato a raccolta in piazza Santi Apostoli a Roma i rappresentanti di tante delle 160 crisi aziendali grandi e piccole aperte ormai da tempo al ministero dello Sviluppo economico e mai risolte. Nella Capitale sono arrivati da Taranto i pullman dei lavoratori in sciopero dell’ex Ilva di Taranto, ma anche i rappresentanti di Alitalia, della Whirlpool di Napoli, di Bosch, dell’ex Alcoa, di Embraco, di Auchan, e poi i precari di Anpal, degli appalti della scuola e dei call center, per elencarne alcuni. La “Spoon River” delle crisi irrisolte è lunga. E la richiesta che arriva da Landini, Furlan e Barbagallo è una sola: «Il governo la smetta di litigare, basta parole e promesse. È il momento dei fatti». Dai megafoni in tanti invocano l’intervento dello Stato, ma con «progetti industriali seri». A chiarirlo, dal palco, è Biagio Prisciano, delegato Fim Cils dell’ex Ilva di Taranto: «Vogliamo l’intervento pubblico, ma non vogliamo il reddito di cittadinanza, vogliamo il lavoro. Non si possono utilizzare i lavoratori solo per pura campagna elettorale, si deve arrivare alle soluzioni».

Dopo il due di picche dato dal governo sul rinnovo dei contratti pubblici, i sindacati sono scesi in trincea. I tempi della concordia, di quanto il premier Giuseppe Conte andò ospite alle giornate del lavoro della Cgil, sono ormai lontane. L’inerzia su due partite importanti come Ilva e Alitalia e lo spettro di migliaia di licenziamenti hanno ormai fatto saltare il tappo. Le continue convocazioni a Palazzo Chigi, i tavoli di confronto al Mise sulla manovra, i workshop (come li chiamò Conte) non bastano più se poi non si arriva alle soluzioni. L’ultima promessa sull’aumento degli investimenti pubblici è arrivata nell’incontro con il presidente del Consiglio tenutosi nel pomeriggio dopo la manifestazione di piazza.

Ma i sindacati hanno aspettato finora, e lo scontro ormai è aperto. Soprattutto se, nei piani del governo, c’è la trattativa con Arcelor Mittal sugli esuberi del polo siderurgico di Taranto. Giovedì il governo ha convocato le parti sociali al Mise per presentare il piano su Ilva. «Noi abbiamo firmato un accordo il 6 settembre del 2018 che non prevede esuberi e non prevede licenziamenti», spiega il segretario della Cgil Maurizio Landini. «Per noi questo punto non è in discussione, se lo metta bene in testa il governo e se lo metta bene in testa Arcelor Mittal. La stessa cosa la diciamo per le tante altre vertenze aperte».