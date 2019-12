Dice Legambiente che in Italia tra i nemici dell’ambiente c’è il ministero dei Beni culturali

La lotta ai cambiamenti climatici si trova nel nostro Paese di fronte a un muro, antico e bellissimo, ma invalicabile. È inutile girarci intorno, gli obiettivi ambientali su cui il nostro Paese è impegnato a livello europeo non sono da tutti condivisi. Per soprintendenze e dirigenti del Ministero dei beni culturali le questioni che hanno portato in strada milioni di giovani dei Fridays for Future in tutto il mondo non li riguardano. E anche qualora entrassero tra le priorità politiche, nulla cambierebbe perché ogni scelta che interessa il territorio deve passare per il loro insindacabile giudizio.

Una storia emblematica da cui partire riguarda l'Ilva, perché persino un impianto eolico nel mare di fronte all'enorme impianto siderurgico di Taranto fu bocciato dalla Soprintendenza alcuni anni fa perché, si sosteneva, sarebbe andato a modificare il paesaggio. Ci sarà occasione per discutere su quale idea di patrimonio culturale e ambientale si stesse difendendo, ma di sicuro occorre affrontare il problema di innumerevoli impianti eolici e solari, persino sui tetti di edifici, che regolarmente vengono bocciati in ogni parte d'Italia.

Fino ad oggi ogni tentativo di definire almeno dei criteri per integrare le rinnovabili nel paesaggio o di responsabilizzare il Ministero, con le sue strutture territoriali, nel trovare soluzioni per superare questa situazione, è fallito. Una delle più incredibili è avvenuta nella scorsa legislatura, quando dopo un lunghissimo percorso di confronto si era arrivati ad approvare un Decreto che doveva semplificare almeno gli interventi minori. Ad esempio avrebbe permesso di evitare un parere vincolante almeno nel caso di pannelli solari sui tetti quando non visibili dalla strada. Niente da fare, dopo poche settimane dallo stesso Ministero è uscito un lunghissimo testo di Linee guida per l'interpretazione del Decreto, che di fatto restituiva ai soprintendenti il potere decisionale e obbligava un povero cittadino a dover consultare almeno un avvocato e un architetto prima di installare un semplice piccolo pannello.