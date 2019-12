Evviva Cartabia alla Corte Costituzionale, ma la riscossa delle donne è molto più lontana di quel che pensate

In tanti hanno utilizzato la notizia dell’elezione alla guida della Corte Costituzionale per controbilanciare i mugugni sull’endemico maschilismo della vita pubblica italiana collegati alla notizia dell’incarico a premier assegnato dai progressisti finlandesi alla giovane Sanna Marin. Sottotesto: “Anche noi ci muoviamo”, “Anche da noi le donne fanno passi avanti”. Farebbe piacere condividere fino in fondo questo senso di avanzamento e progresso, ma la verità è che quando è la politica a decidere – e non gli automatismi dell’anzianità, la prassi, o una specifica norma sulle quote – la nomina di una donna a posti di potere è proprio l’ultima cosa che viene in mente al Sistema Italia.

Di recente Cassa Depositi e Prestiti ha rinnovato i vertici di nove delle Società che controlla: 18 poltrone in totale, tutti uomini, zero donne. Ci sono state proteste delle dirigenti del Pd e molte contestazioni social anche da parte di figure autorevoli, ma sono rimaste lì, senza risposta. Presto si dovrà decidere su un numero assai più vasto di poltrone di Stato, si parla di 400 incarichi a capo di enti e authority: si seguirà lo stesso copione? Al momento non risulta alcun impegno per garantire una decente parità e forse sarebbe il momento di pronunciarlo, invece di sventolare come una bandiera l’unico ruolo di serie A toccato nel 2019 a una donna, peraltro – come si è visto – perché fare diversamente non sarebbe stato ammissibile.