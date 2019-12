Il controllo totalitario in stile cinese esiste anche in Occidente, meglio parlarne

Qualcuno ricorda Nosedive, l’episodio della serie Black Mirror in cui si immagina un mondo dove ogni persona dà un voto a chiunque interagisca con lui. E così ognuno ha un suo rating, calcolato in tempo reale che, di ora in ora, di giorno in giorno, come un titolo in borsa, sale o scende. Così in un giorno d’umore felice colleziona una serie di voti altissimi e in giorni più neri ne colleziona di pessimi. O semplicemente succedono, come nell’episodio, occasioni e circostanze sfortunate, per cui il rating personale via via scende, si alimenta come una slavina e alla fine arriva così in basso che preclude di vivere, anche perché il rating è visibile a tutti, e nessuno vuole interagire con una persona con un rating troppo basso.

Distopia? Certamente. Irreale? Meno certamente, perché in Cina si sta sperimentando qualcosa di simile. Di cosa si tratta? Si chiama Social Credit System ed è appunto un sistema di rating personale. Il governo ha un file per ogni cittadino in cui sono racchiuse una serie di informazioni, l’esito scolastico (la prima struttura sociale che giudica quanto i cittadini siano “adatti” a essere “buoni cittadini”); il curriculum di lavoro, le informazioni sulle caratteristiche fisiche e, naturalmente, alcune foto (si ricorda che la Cina è oggi campione mondiale nella tecnologia del riconoscimento facciale).

In questo primo esperimento ogni persona parte da una soglia di 1.000 punti. Come possiamo chiamare questa metrica? Mille punti di credibilità? Di conformismo? Di merito sociale? Perciò ogni volta che la persona agisce in certi campi può vedere il suo punteggio aumentare o diminuire. Ad esempio, se fa una donazione di sangue incrementa i suoi punti; se fa del volontariato incrementa i suoi punti; se fa della carità (certificata, naturalmente, non in segreto) aumenta il punteggio. E su questo poco da dire (se non che il sistema implichi il controllo totale sui comportamenti personali). Ottiene anche un incremento di punteggio se parla bene del governo sui social media.