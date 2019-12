Di Maio vorrebbe deferire i dissidenti alle procure, ma è troppo tardi

Il senatore della Repubblica Gianluigi Paragone si è affidato a un sondaggio su Facebook per sapere cosa dovesse votare sul Meccanismo europeo di stabilità. E già qui verrebbe voglia di fermarsi e riscriverla da capo, per evitare il rischio che a un lettore distratto appaia una cosa normale. Il quesito, peraltro, era in perfetto stile Rousseau (non dovrebbe essere necessario, dato il contesto e dato soprattutto Paragone, specificare che s’intende la piattaforma, e non il filosofo): «Volete che oggi in Aula voti NO AL MES nel rispetto del programma dei 5 stelle?».

Non sorprendentemente, il sondaggio ha confermato la posizione del senatore, che era ovviamente contrarissimo sin dall’inizio (come il programma del movimento, a onor del vero). E lui così ha votato, pur precisando che questo non preludeva a un cambio di gruppo. Precisazione resa necessaria dal fatto che altri tre suoi colleghi, che pure hanno votato no, sembrerebbero invece intenzionati a passare alla Lega, magari dopo un acconcio periodo di decompressione nel gruppo Misto. Precisazione resa ancor più necessaria, oltre che prudente, dalle parole pronunciate da Luigi Di Maio, che aveva invitato pubblicamente i magistrati a indagare – diciamo così, preventivamente – sul «mercato delle vacche» che a suo dire Matteo Salvini avrebbe aperto in parlamento. Dimenticando che se Salvini poteva eventualmente aprire un simile mercato era perché le vacche, in Parlamento, ce le aveva portate qualcun altro, cioè il partito di Di Maio. Come del resto aveva fatto a suo tempo – al tempo cioè della prima e più famosa «compravendita di parlamentari» – il partito progenitore del partito di Di Maio, il Movimento 5 stelle uno-punto-zero, vale a dire l’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, che in Parlamento aveva portato politici del calibro di Sergio De Gregorio, Antonio Razzi e Domenico Scilipoti.