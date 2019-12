Nomi e strategie del centrosinistra per non lasciare le Regioni alla destra (incredibile, ce la può fare)

Caos totale in Puglia, a destra e a sinistra. Certo è che Michele Emiliano punta alla rielezione, così come altrettanto certo è che il suo nome è quanto di più divisivo si possa immaginare. La vicenda dell’Ilva è ovviamente destinata ad essere centrale, ma è proprio su questa questione che Emiliano è contestato da ampi settori del centrosinistra. Tutto da decidere nel centrodestra, che secondo i sondaggi potrebbe essere al momento in vantaggio, con Fratelli d’Italia che vorrebbe scegliere il candidato (di nuovo in campo Raffaele Fitto?) ma c’è da convincere una Lega in crescita anche in Puglia. C’è poi il Movimento 5 Stelle che alle ultime politiche in Regione ha fatto il pieno di voti e parlamentari: quasi impossibile a riguardo una candidatura dell’ex ministro Barbara Lezzi, visto che il regolamento pentastellato non permetterebbe questa soluzione.

In definitiva, se Matteo Salvini pensava di fare strike vincendo ovunque in carrozza, sulla scorta del trionfo umbro, è molto probabile che dovrà fare i conti con una realtà più complicata. L’Italia non ce l’avrà in mano. Forse.