Ecco perché una vera green economy passa dal riciclo dei materiali

Sebbene l’economia circolare parta dalla raccolta differenziata, che sottolinea Barsotti «in Toscana è in linea con la media nazionale, seppur sotto quella di altre Regioni come l’Emilia e il Veneto», un'altra tappa fondamentale, oltre a quella del riciclo dei materiali, è l’immissione dei prodotti riciclati sul mercato. «Fase che permetterebbe davvero di chiudere il cerchio». «E se molto spesso le persone credono che la raccolta differenziata non serva a nulla è perché non si vedono tanti di questi prodotti».

Non solo, parlando dei ‘profili’ Barsotti denuncia come il mercato di riferimento, quello pubblico, sia lento. Le pubbliche amministrazioni avrebbero per legge l’obbligo di fare acquisti verdi, ma non sono previsti né controlli né sanzioni. E la domanda resta marginale. Secondo Barsotti è un'altra ragione per cui i prodotti riciclati non hanno ancora un certo appeal. Un comportamento diverso da parte delle pubbliche amministrazioni aiuterebbe a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della differenziata e del riciclo.

Per questo guardare solo alla percentuale di rifiuti differenziati non basta, colpa della miopia della politica e degli amministratori locali: «È come se ci fermassimo a guardare il primo quarto d’ora di una partita di calcio e prendessimo per buono il risultato di quei quindici minuti, ignorando tutto ciò che accade dopo. Semplicemente una follia».