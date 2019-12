Momento di luce nel buio: così il mondo riscopre la pittura di Mario Schifano

Questa potrebbe davvero essere la volta buona. I recenti risultati d’asta, tra Sotheby’s Milano e Farsetti Prato, hanno confermato l’andamento molto positivo del mercato di Mario Schifano. Attenzione però: solo gli anni ’60 incontrano il favore di collezionisti e investitori italiani e stranieri. Quel decennio, infatti, è considerato il (solo?) periodo d’oro di un artista che in molti ritengono il pittore italiano più importante e talentuoso del secondo dopoguerra. A lui si può ancora applicare quel vecchio stereotipo di “genio e sregolatezza”, un’incredibile facilità di dipingere compromessa a tratti da una biografia rovinosa, dalla tendenza a dissiparlo, questo talento, in tanti compromessi, causati il più delle volte da uno spasmodico bisogno di denaro.

Eppure anche negli anni ’70, quando i problemi di salute e di droga incisero molto sulla qualità pittorica di Schifano, si possono trovare bellissimi momenti di luce, qualche quadro riuscito e intenso che continua a costare poco. Opere pallide, anemiche, incerte che rispecchiavano i suoi momenti no, ma la zampata del Puma (così lo chiamavano) era pur sempre in agguato. Dagli anni ’80 in poi Schifano ritrova il colore e la potenza delle immagini, si sposa, nasce il figlio Marco, insomma attraversa un periodo che, lungi dal non essere ancora pienamente riabilitato per via di un numero esagerato di lavori buttati sul mercato, lo rivede di nuovo potente e in forma. Ripulito dalle troppe “marchette” e dai falsi, non ne trascurerei l’ultima fase, scegliendo però tra i quadri belli.