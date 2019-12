La sugar tax fa male ai poveri (e comunque non aiuta a consumare meno zuccheri)

La strada è quindi quella della sugar tax ed equivalenti? Le evidenze laddove già esistono non sono univoche.

In alcuni casi, come a Oakland, in California, second Food Dive i distributori hanno internalizzato la tassa non facendola quasi pagare al consumatore, realizzando un vantaggio per l’erario, ma mancando l’effetto dissuasione.

L’opposto di quanto accaduto nel Regno Unito, in cui molte aziende, tra cui Britvic, Ribena, Lucozade, hanno tagliato in modo drastico la quantità di zucchero nelle loro bevande, anche del 50%, per non pagare imposte.

Invece nella progressista e ricca Berkeley, sempre in California, secondo una ricerca dell’American Journal of Public Health la tassa è stata applicata e in tre anni il consumo di bevande zuccherate è sceso del 52%. Nella più popolare Philadelphia il calo è stato del 30%, ma solo presso gli adulti, mentre non è cambiato nulla per quanto riguarda i bambini.

Quest’ultimo particolare conferma quanto riscontrato da una sociologa di Stanford, Priya Fielding-Singh, che ha trovato che sì, è vero, le famiglie più povere acquistavano più junk food, ma il divario non era enorme, non quanto quello che c’era nel comportamento verso i figli. Nel 96% delle famiglie ad alto reddito alle richieste di cibi grassi o zuccherati si rispondeva di no in modo regolare. Mentre lo stesso veniva fatto solo nel 13% delle famiglie a reddito minore.

Ancora una volta, accanto al fattore economico emerge quello culturale.

Se non c’è di mezzo una dipendenza, come è nel caso dei tabacchi, forse il maggior costo può aiutare nel diminuire la spesa in prodotti dannosi, ma al fine di una vera sostituzione di consumi, si pensi al caso della frutta, non si potrà prescindere dall’educazione dei più piccoli, a scuola e in famiglia.