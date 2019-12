Venerdì nero per Alitalia, ma dal governo non sanno che pesci prendere

«Noi siamo disponibili a ragionare con chi ci porta una prospettiva industriale di sviluppo dell’azienda», fanno sapere le parti sociali. «Se ci viene posto il tema degli esuberi prima del piano industriale non è accettabile. Non siamo qui per discutere di esuberi, siamo qui per parlare del futuro dell’azienda», dice Cuscito. E il futuro dell’azienda ora è tutto nelle mani del nuovo commissario, che dovrà gestire la patata bollente.

Intanto l’adesione allo sciopero è altissima. Cancellati 350 voli, oltre la metà previsti in giornata. «La compagnia praticamente non vola», dicono tutti. E i sindacati hanno organizzato presidi alle partenze di Fiumicino, Linate e Malpensa.

«L’ingresso dello Stato nella compagnia può essere una forma di controllo e garanzia, visti i danni della gestione privata dal 2008 a oggi», dice Cuscito. «Ma siamo contrari a ogni forma di spezzatino tra i tre asset (linea volo, manutenzione, servizi di terra, ndr) che viene prospettata. Noi vogliamo che Alitalia rimanga un blocco unico, progettando un piano industriale a lungo termine».

Il che significa investimenti e ritorni economici non proprio repentini. Per evitare che tra qualche anno ci si ritrovi punto e a capo. Le idee in campo per la riconversione industriale sono diverse: investimenti negli aeromobili per le attività a lungo raggio, investimenti negli aerei cargo e anche nelle manutenzioni dei velivoli, settore in cui Alitalia eccelle. Non a caso, nonostante la compagnia non voli più su Osaka, nella città giapponese sono rimasti comunque i tecnici specializzati di Alitalia che svolgono attività di manutenzione. Un servizio, quest‘ultimo, che Alitalia potrebbe vendere alle low cost come Ryanair o Esayjet. Le idee in campo sono tante, ma al momento vince la confusione.

Per fare progetti di questo tipo, è chiaro, ci sarebbe bisogno di un manager che si intenda del settore. E che dia tempo all’eventuale progetto industriale di maturare. Leogrande, esperto di diritto fallimentare, ha ricoperto lo stesso ruolo di commissario nella low cost Blu Panorama. Ma Alitalia è tutta un’altra storia. E la questione si complica, e non poco. Anche perché l’addio dalla joint venture con Delta, tra penali e mancati ricavi, costerebbe già tra i 200 e i 300 milioni.