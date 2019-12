Ispirazioni per chi vuole cambiare il mondo, ma non sa da dove iniziare

«Le bugie più grandi sono quelle che raccontiamo a noi stessi. Tipo "Da solo non posso fare nulla per l'ambiente". Oppure "Stasera mi rivedo con l'ex ma è solo per parlare"». Con questo tweet, i The Jackal hanno lanciato la nuova campagna online realizzata per il gruppo energetico Engie che ha come mission guidare la transizione verso zero emissioni di CO2. Con la consueta cifra ironica e divertente, i The Jackal ci pongono di fronte al più classico dei vizi umani: l’alibi per l’autoassoluzione. Tra le piccole bugie e le grandi verità passa il confine tutto individuale di chi preferisce mentirsi per non fare nulla e chi invece si adopera per sconfiggere le quotidiane scuse che ci frenano. Quelle che ci impediscono di raggiungere i grandi traguardi o di essere le persone che vogliamo, quelle che fanno la differenza. Mentre riflettevo sulla verità semplice ma potente di questo video, sono stato raggiunto da questo messaggio:

«Ciao Oscar, non so se ti ricordi di me, sono Lorenza! Anche se non sono molto attiva sui social, seguo con interesse le tue bellissime attività. Ho guardato anche le immagini del tuo viaggio a Nairobi e ho letto le tue parole. Sai, da quando sono tornata in Italia ho cominciato a insegnare alle elementari. Piano piano ho tracciato la mia rotta: ho scelto di insegnare per lasciare un segno nella vita dei bambini che incontrerò, voglio essere e fare per loro la differenza. Ora insegno in una scuola pubblica che, per come vanno le cose da noi, è diventata il luogo in cui vengono accolti i bambini non italofoni e appena arrivati in Italia.

Qui, accade di accogliere in pochi giorni 4 bambini che non parlano una parola di Italiano, in qualsiasi momento dell'anno. Qui, accade che altri bambini vengano trasferiti e poi ritornino, in qualsiasi momento dell'anno. Qui, accade che i bambini imparino a odiare per sempre la scuola e lo studio. Inutile dirti che gli alunni italiani, qui, si contano sulle dita di una mano. È una scuola di frontiera, che pochi insegnanti scelgono e dove pochi insegnanti reggono. Non perché non siano motivati o capaci. Semplicemente perché l'impresa pare troppo ardua, come fermare uno tsunami con i sacchi di sabbia.

Anch'io stavo per cedere, ma ho capito che se non posso fermare lo tsunami, posso cercare di sottrarre qualche vita alla violenza del maremoto e restituire a queste vite la loro dignità, che per me significa dare ai miei alunni la possibilità di scegliere la loro storia e gli strumenti per scriverla al meglio.