L’idea che i grillini siano i precursori di Greta e delle sardine è una boiata pazzesca

Dicono che erano sardine prima delle sardine. Con Greta, quando Greta non andava ancora all’asilo. Avanti, quando gli altri guardavano indietro. Eppure, sebbene sia grande la confusione sotto il cielo della politica italiana, la situazione del Movimento 5 stelle non è affatto eccellente: sempre più in calo nei sondaggi, sempre più divisi al loro interno, sempre più terrorizzati dall’idea che si sono fatti di loro gli elettori che li hanno visti all’opera al governo. C’è chi rimpiange i tempi in cui le piazze italiane si riempivano di grillini che urlavano contro la casta. C’è chi è convinto che basti ancora pochissimo – un gesto, una parola d’ordine, un po’ di coraggio – per rimettersi in connessione con lo spirito del tempo e riprendere a veleggiare come ai vecchi tempi. C’è chi non vuole più sentirne parlare ed è saltato direttamente dall’altra parte della barricata, dritto dritto nella Lega di Salvini.

Poi, c’è Marco Travaglio.

Il direttore del Fatto Quotidiano, il giornalista più ascoltato nel mondo di Grillo e compagni, da settimane scrive che quello che sta succedendo è assurdo. «Nessuna forza politica – ha scritto ieri nel suo editoriale – ha la fortuna di aver anticipato di dieci anni (Grillo di trenta) i ragazzi di Greta e il boom dei verdi in tutt’Europa». Così come, dopo la prima manifestazione delle sardine a Bologna, vide all’opera lo «stesso spirito spontaneo, apartitico e scanzonato ma non per questo meno ‘politico’, dei Girotondi del 2002. E poi dei V-Day di Grillo e Casaleggio nel 2007-2008, il primo proprio in piazza Maggiore». Inspiegabile sarebbe dunque il motivo per il quale, dopo aver a lungo profetizzato, il Movimento 5 stelle non sia capace di raccogliere i frutti del proprio vaticinio. E proprio adesso che nel mondo si afferma il movimento dei giovani ambientalisti e, in Italia, in migliaia scendono in piazza per reclamare un altro modo di fare politica, il Movimento 5 stelle rischia se non di estinguersi, quantomeno di ridurre notevolmente la sua forza.