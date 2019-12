Arrivare al nuovo anno preparati: ecco cosa succederà nel 2020

Anche in Italia si dovranno fare delle scelte. Come scrive Francesco Bei della Stampa, il governo sarà costretto a decidere se tirare a campare, visto che una riconciliazione tra i due partiti di maggioranza appare ormai una scommessa persa, oppure lanciare una sfida al declino e tornare a combattere i sovranisti nei luoghi in cui si dovrebbe creare il consenso: nelle piazze, o tra la gente. Rischioso, molto. Ma forse necessario.

Nel frattempo l’Europa sarà investita da urgenze che non può più rimandare. Secondo Alberto Mingardi, dell’Istituto Bruno Leoni, il 2020 sarà l’anno dell’antitrust, o per essere più chiari, dello scontro per la regolamentazione dei giganti del tech. Iniziative in questa direzione, sia negli Stati Uniti che in Europa, si sono già visti. Tra qualche mese la questione arriverà al suo culmine.

Ma soprattutto, schiacciata dal martello americano di Trump e l’incudine di Xi Jinping, vedrà di nuovo crescere le tensioni nel territorio balcanico: la mancata adesione alla Ue di Macedonia del Nord e Albania contribuisce alla dinamica di allontanamento di parte di quei Paesi, attratti da Cina, Turchia, Russia.

E ancora: Francesco Giavazzi, economista e firma del Corriere della Sera, prevede che (sfiducia permettendo) cresceranno gli investimenti: quando si sono visti tassi di interesse così bassi? Tutta opera delle banche centrali – le quali, però, come fa notare nel suo contributo l’editorialista di Bloomberg Ferdinando Giugliano, stanno perdendo centralità. Se negli ultimi anni avevano agito come «supplenti della politica», ora vedono la stessa politica che torna a bussare per riavere indietro il potere di un tempo. Lo si è visto con Donald Trump, che ha cominciato a martellare il presidente della Fed Jerome Powell, ma anche con la scelta di Christine Lagarde ai vertici della Bce, non a caso una personalità dalle spiccate caratteristiche politiche ma non tecniche.

Ma L’anno che verrà non discute solo di massimi sistemi. Indaga anche il futuro del costume e della televisione: quella generalista accompagnerà, nel suo declino, i pomeriggi degli anziani mentre aumenteranno fiction e serie tv degli altri player, dice Alberto Infelise della Stampa.

Insomma, cambieranno tante cose. Ma muniti di questa guida non si sarà colti di sorpresa. O non troppo.