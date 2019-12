La crisi dei cinquestelle dimostra l’indivisibilità del populismo italiano

Resterebbe tuttavia una via di fuga, che i populisti di tutto il mondo hanno sempre percorso una volta giunti al potere: la costruzione del nemico esterno, responsabile di tutto ciò che non funziona. Qui però nasce il problema molto particolare, e almeno a mia conoscenza inedito, che il movimento fondato da Beppe Grillo si trova ad affrontare oggi, emerso con particolare evidenza nella discussione sul Meccanismo europeo di stabilità.



E il problema è che questo gioco di scaricare sul nemico esterno la responsabilità di tutte le sconfitte, e specialmente di tutte le promesse non realizzate, regge fino a quando non c’è all’interno, sui banchi dell’opposizione, un altro populismo, altrettanto agguerrito, pronto a rinfacciartele e a rilanciarle.



Se al governo ci fossero stati ancora i gialloverdi, è ragionevole ipotizzare che sulla questione del Mes, ad esempio, un’opposizione guidata dal Pd avrebbe attaccato l’esecutivo da posizioni europeiste. E la maggioranza avrebbe avuto buon gioco, quale che fosse poi il compromesso concretamente raggiunto, ad addebitarne tutti i difetti alla perfidia dell’Europa e al tradimento di un’opposizione antinazionale e schiava di Bruxelles. Un gioco che però i grillini oggi non possono fare, proprio perché all’opposizione c’è chi dice esattamente questo, e accusa loro di avere ceduto alle pressioni europee e di avere tradito l’interesse nazionale.