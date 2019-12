Attenzione, Salvini ha esaurito tutte le sue cartucce (forse)

Salvini sta girando a vuoto. È qualcosa di più di una sensazione. Non è certo per la notizia dell’indagine a suo carico per l’abuso dei voli di Stato: vedremo cosa succederà (sono tempi in cui planano sulle scrivanie dei giornali scartoffie giudiziarie di ogni tipo che c’è veramente da prendere tutto con mille molle). No, il punto è politico, come si dice. Non è fantapolitica né un wishful thinking. Mettiamo in fila i fatti.

Stiamo assistendo ad un incredibile inanellarsi di suoi fallimenti tattici. Come un rabdomante in cerca della vena acquifera, Salvini tatticamente sta brancolando nel buio e dà la sensazione di sparare a casaccio le sue cartucce: la Bestia fa quello che può ma se poi l’acqua non c’è, non c’è. Diciamola in breve: è come se la maledizione del Papeete, che pure nei mesi scorsi era parsa rarefarsi fino ad annullarsi con la vittoria in Umbria, ancora avvolgesse la sua iniziativa.

Ultimo in ordine di tempo è stato il fallimento dell’attacco al governo su una cosa totalmente fuori dall’immaginario del Paese come il Mes. Una campagna d’autunno che nel giro di qualche settimana si è trasformata in una rotta. Fondata sulla sabbia, la propaganda di Salvini (e dell’amico ritrovato Di Maio) si è presto rivelata poco più, o addirittura meno, di una buffonata: una clamorosa esagerazione di toni che in realtà non ha spaventato nessuno e non ha minimamente scalfito né Conte né tantomeno Gualtieri - che nel merito l’hanno conciato per le feste - mentre l’Europa ha dovuto prender nota per l’ennesima volta di quanto l’ex padrone di Viminale sia inaffidabile.