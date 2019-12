Per i vescovi tedeschi essere gay è «una normale predisposizione sessuale»

Com’era prevedibile, il comunicato della Conferenza episcopale tedesca sta sollevando enormi polemiche tra i conservatori cattolici in Germania e nel mondo. Malumori anche al di là del Tevere e non solo tra i cardinali tedeschi Walter Brandmüller e Gerhard Ludwig Müller, gli unici due porporati superstiti dei firmatari dei Dubia sull’Amoris Laetitia.

Da tempo, infatti, in Vaticano si guarda con apprensione e crescente fastidio all’annunciato Sinodo, che per l’arcivescovo di Monaco e Frisinga Reinhard Marx (uno dei componenti del Consiglio dei Cardinali o C9 istituito da Papa Francesco nel 2013 e presidente della Conferenza episcopale tedesca) sarebbe «vincolante per la chiesa in Germania». Cosa che è stata seccamente smentita dal cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i Vescovi, in una missiva, che, accompagnata dal parere giuridico dell’arcivescovo Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, è stata indirizzata, il 4 settembre, allo stesso Marx.

Nella lettera si fa notare come, circa morale sessuale, celibato, potere clericale, sia «facile constatare che queste tematiche non hanno a vedere solo con la Chiesa in Germania bensì con la Chiesa universale. E, salvo poche eccezioni, non possono essere oggetto di deliberazioni o decisioni di una chiesa particolare». Tanto più che – ricordano Ouellet e Iannone – che ciò contravviene a quanto spiegato dallo stesso Papa Francesco in una lettera di giugno ai vescovi tedeschi in materia di sinodo.

Sinodo, che ovviamente, si può e si deve fare, purché «si seguano le procedure previste dal Codice di diritto canonico». Anche perché, come rilevato da Iannone, «la Conferenza episcopale non può deliberare in maniera vincolante se gli argomenti in oggetto coinvolgono l’intera Chiesa», ribadendo come la «sinodalità non sia sinonimo di democrazia».

Ma, anche alla luce dell’incontro berlinese del 4 dicembre, la Conferenza episcopale tedesca non sembra affatto voler far marcia indietro. Mentre c’è già chi evoca scenari apocalittici: un procedere su tale linea aprirebbe, secondo alcuni, la strada a uno scisma o al declino finale della Chiesa cattolica in Germania.