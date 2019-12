Da dove viene questa “idiosincrasia”? Risponde la Crusca

L’introduzione del concetto di allergia (1906) da parte del pediatra viennese Clemens von Pirquet, nei suoi studi sulla febbre da fieno, permette di comprendere meglio una serie variegata di fenomeni patologici, prima classificati come antipatie o idiosincrasie e ora interpretabili come manifestazioni allergiche. L'ipotizzato legame tra reazioni allergiche, idiosincrasiche e tratti psicologici individuali esagerati (fino allo squilibrio mentale) ha così ricondotto, per una parte del Novecento, a quadri clinici di idiosincrasia alcuni disturbi psichiatrici e ha mantenuto in uso il termine soprattutto nel vocabolario della psichiatria per indicare disordini depressivi, fenomeni di nevrosi o di insana fobia (idiosincrasia nevrotica, fobica).

Nel linguaggio medico moderno idiosincrasia ha assunto dunque per estensione il significato di ipersensibilità individuale, che provoca fenomeni imprevisti di irritabilità, di intolleranza. Ulteriori studi e scoperte sulle cause dei disturbi allergici hanno chiarito e delimitato l'ambito medico di uso del termine (classificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1972 come “reazione avversa di tipo B”, bizzarra e imprevedibile).

Con l’espressione idiosincrasia farmacologica (già isotossica) o farmacoidiosincrasia (drug idiosyncrasy o idiosyncratic drug reaction) si indica oggi in contesto medico la risposta anomala al trattamento con un farmaco che in soggetti normali risulta innocuo, non imputabile al sistema immunitario e dipendente da vari fattori. Nella comunicazione divulgativa e nel linguaggio comune l'accezione resta sempre piuttosto generica, così nei moderni dizionari dell'uso il tecnicismo medico è definito come "sensibilità patologica particolare di alcuni individui" (GRADIT) o "intolleranza organica verso particolari sostanze o medicinali" (Garzanti 2017).

Se è vero che l’individuo si accoppia di preferenza al suo contrario (la “legge della vita”), ciò nasce dal fatto che esiste un orrore istintivo di esser legato a chi esprime i nostri stessi difetti, le nostre idiosincrasie, ecc. La ragione è evidentemente che difetti ed idiosincrasie, scoperti in chi ci è vicino, ci tolgono l’illusione – prima da noi nutrita – che fossero in noi singolarità scusabili perché originali (Cesare Pavese, 21 maggio 1940, da Il mestiere di vivere. Diario 1935-1950, Torino, Einaudi, 1952).

Veleni, allergie e altre fobie: è dunque attraverso una “deviazione” dell’accezione medica che il termine idiosincrasia fuoriesce dal linguaggio della scienza con il valore di “avversione”.

In un’epoca nella quale trionfa il positivismo, il lessico tecnico-scientifico tracima nella lingua comune e penetra nei testi letterari: tra i primi autori a fare uso del termine, in senso figurato, è Giosue Carducci, che inveisce, in una vivace polemica letteraria, contro un critico “scambiante per principii d’arte universali le declamazioni d’una idiosincrasia liberale e civile” (Critica e arte, 1874). Tra l’ultima parte dell'Ottocento e il primo Novecento il vocabolo attrae non solo diversi scrittori e letterati (Vittorio Imbriani, Giuseppe Chiarini, Gian Pietro Lucini, Giovanni Papini ecc.), ma si diffonde anche nei giornali, che assorbono novità lessicali e le propagano, soprattutto in ambito politico-istituzionale: così “chi governa il Paese sappia prescindere dalle personali ripugnanze e idiosincrasie” (“La Stampa”, 13 settembre 1911).

