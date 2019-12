Più che un divorzio, “Marriage Story” racconta il grande dilemma americano: è meglio Los Angeles o New York?

In Marriage Story le risate sono assicurate da una specie di tormentone racchiuso nella frase «eh, ma a Los Angeles c’è più spazio». Lo dicono gli attori della compagnia mentre fanno le prove del nuovo spettacolo e commentano la rottura tra Charlie e Nicole. Lo dice l’assistente di Laura Dern durante il primo incontro tra Charlie e Nicole con i rispettivi avvocati. Lo ripete a Charlie Alan Alda, provocando la sua reazione. «Fuck the space! Fuck the space!», urla Adam Driver. Lo dice l’assistente sociale («and the space… ») che fa la visita di valutazione a Charlie e Henry nel nuovo appartamento pieno di piante. «Avere più spazio» è l’argomentazione principale che usano tutti quelli che vogliono convincere qualcuno, di solito il partner, a fare il salto di costa. Lo so perché la sto usando anche io con mio marito, nato e cresciuto nel Connecticut, sulla East Coast: al sesto inverno sotto la neve con temperature polari che durano fino ad aprile ho incominciato una azione di lobbying pesante per convincerlo a prendere almeno in considerazione l’idea.

Argomenti usati oltre il clima: lo spazio, appunto. Gli appartamenti di New York sono molto piccoli, non c’è spazio per la dispensa, bisogna fare la spesa praticamente tutti i giorni perché sono piccoli anche i frigoriferi, un secondo bagno è un lusso da straricchi e via dicendo. Mio marito, newyorkese da tredici anni, risponde con un altro grande classico: «Non voglio passare la mia vita bloccato nel traffico». Se gli stereotipi esistono perché in fondo dicono la verità, quelli sulle differenze tra newyorkesi e losangelini ancora di più, per cui i primi ancora pensano ai secondi come a dei vegetariani decerebrati che non camminano e passano la maggior parte del tempo in macchina («Se fossimo a New York cammineremmo», dice Charlie al figlio Henry la notte di Halloween quando, mascherati, vanno a fare treat or trick in macchina) mentre i secondi vedono i primi come dei pallidi nevrotici che se la tirano da intellettuali («Teatro? Niente che abbia visto?» chiede in tono beffardo a Charlie l’avvocato interpretato da Ray Liotta). Per non parlare del cibo: vegetariani in ristorantini macrobiotici («Ah mamma è vegetariana ora?», chiede Charlie quando il figlio Henry gli dice che da grande forse sarà vegetariano) contro mangiatori di bistecche in steakhouse vecchie di cento anni.

E non importa se negli ultimi dieci anni Los Angeles è diventata una capitale dell’arte da fare concorrenza alla Grande Mela, come scrive il New York Times in vari articoli tra cui l’ultimo, del marzo 2019 (il critico d’arte newyorkese mandato a risolvere il quesito se Los Angeles sia diventata il centro dell’arte contemporanea mondiale, scrive di volersi tenere lontano dagli stereotipi e dice: «Persino le battute sul traffico non hanno più senso ora che la metropolitana di New York si è trasformata in disfunzione cronica». Nota a me stessa: ricordarsi questa frase per la prossima discussione con mio marito).

Noah Baumbach regista di Marriage Story è newyorkese di nascita, crescita e stile cinematografico. La storia che racconta è la sua: nella realtà la moglie – qui interpretata da Scarlett Johansson – è Jennifer Jason Leigh, sua consorte dal 2003 al 2015. I due hanno un figlio maschio, Rohmer, nato nel 2010. Come Nicole, Jennifer viene da una famiglia di attori nata e cresciuta a West Hollywood. Nel film vuole trasferirsi a Los Angeles per fare la protagonista in una serie televisiva (ricordate la battuta di Woody Allen in Io e Annie? Ecco).

Qualcuno ha scritto che Marriage Story è la storia di una coppia di ricchi: errore. Non sono ricchi, sono classe media. Se fossero ricchi il problema di dove stare tra New York e Los Angeles neanche si presenterebbe. I veri ricchi l’hanno risolto a monte: una casa in entrambe le città. Gli hanno anche inventato un nome: si chiamano bicoastal people. E viaggiano rigorosamente in prima classe – il volo da New York a Los Angeles dura comunque sei ore, mica noccioline.

Per la cronaca: dopo il divorzio da Jennifer Jason, Leigh Baumbach dal 2013 è fidanzato con Greta Gerwig, anche lei californiana, candidata all’Oscar per la regia nel 2017 con Lady Bird. I due insieme hanno girato tre film – Greenberg, Mistress America e Frances Ha – e sono la coppia di riferimento del cinema newyorkese, i Woody e Mia di Brooklyn, al netto dei drammi. «Volevo raccontare entrambe le parti», ha detto al Los Angeles Times parlando della rivalità tra le due coste. Intanto però lui e Gerwig sei mesi fa hanno avuto un figlio, Harold, e guarda caso hanno deciso di farlo nascere a New York.