Anche sulla legge elettorale il Pd sceglie una via di mezzo (e poi si vede)

In parole povere, siamo in alto mare. Finché la maggioranza non trova una proposta unitaria da portare in Parlamento sulla quale trovare ragionevolmente un accordo con la destra la situazione è bloccata. Si cincischia a centrocampo, fra i veti incrociati. Tanto nel Palazzo le elezioni paiono allontanarsi, non c’è tutta questa fretta per la nuova legge elettorale.

Ma tornando all’articolo di Gori, Morando e Quartapelle, non atteso dal gruppo dirigente zingarettiano, c’è da dire che segnala una certa ripresa di protagonismo dei liberal, piuttosto in ombra in questi mesi di segreteria di Zingaretti.

È singolare che ieri alla Direzione non si sia neppure fuggevolmente accennato a un fatto enorme come la vittoria a valanga di Johnson e la speculare débâcle di Corbyn, ma è prevedibile che il voto inglese, fuori da ogni provincialismo, sia destinato a riequilibrare una certa spinta “ideologica” a sinistra che per esempio si era vista nell’unica iniziativa politica di rilievo dei Dem, il convegno di novembre a Bologna. Per ora se ne parla su Twitter, mancando ogni altro mezzo di comunicazione di partito.