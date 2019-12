Dieci (più uno) regali “gustosi” da fare a Natale

Vini sì, ma immersivi e in abbonamento

Il vino è un superclassico tra i regali di Natale, ma quello che propone Winehoop è qualcosa di inconsueto che di sicuro non avete mai vissuto, e che farà impazzire gli amici amanti del genere. Un cofanetto, due storie, due bottiglie e un qrcode che rimanda a un video del territorio di riferimento, in tutto in abbonamento. Un regalo che si apre a Natale ma che prosegue nei mesi successivi e permette di assaporare vini sempre nuovi, selezionati dall’ASPI (Associazione della Sommellerie Professionale Italiana). L’idea è quella di regalare un’esperienza immersiva che parte dal video documentario che svela perché il vino scelto è così prezioso. Vivendo in prima persona il territorio, esplorando la cantina e incontrando virtualmente gli artigiani del vino si scoprono un luogo e le sue perle enologiche, imparando e godendo della degustazione guidata. In attesa della box successiva.

Un libro di ricette per chi è ansioso di mettersi ai fornelli

Il regalo più classico, in versione gastronomica: parliamo di libri. Tra i migliaia che parlando di ricette ne abbiamo scelti due. Uno è incentrato sulla cucina altoatesina, che sul Natale ha moltissimo da dire. Ingredienti tipici regionali per piatti tradizionali e moderni, in un volume ricco di ricette alla portata di tutti, con una guida all’acquisto di prodotti di qualità per la dispensa e l’indicazione degli utensili necessari per realizzarli. Sei le categorie: colazione, brunch, tradizione, da condividere, lievitati e dolci tentazioni, da saccheggiare per un menu di Natale che profumi di montagna. Se lo volete autografato, seguite il blog con le date del book tour. Magari ci scappa anche un giretto in montagna! E per chi ha a cuore il destino del Pianeta e vuole essere sostenibile anche a tavola, lo chef stellato Tommaso Arrigoni propone Uno chef senza sprechi, Guido Tommasi Editore. Ad una ricetta da chef segue una ricetta che ricicla gli sprechi della prima: per imparare a valorizzare tutti gli ingredienti al massimo.

Profumi per noi, ma gastronomici

L’ultimo dono non è gastronomico, ma si ispira agli ingredienti. Dopo aver tanto cucinato avete bisogno di cure e di attenzioni? Aquaflor a Firenze vi rigenererà con i suoi profumi che si ispirano alla cucina. Il nostro preferito profuma di foglie verdi di pomodoro e al solo annusarlo sarete magicamente trasportati nell’orto, nell’istante magico in cui il picciolo viene staccato dal pomodoro maturo. Potete scegliere se massaggiarvi con la crema corpo Frescura, se usare il sapone Foglia di Pomodoro o se farvi avvolgere dalla fragranza d’ambiente. Sicuri di avere un effetto-madeleine per tutti i cittadini che sognano la campagna. L’opificio, il laboratorio, l’olfattorio e lo studiolo del profumiere si trovano in un palazzo rinascimentale, a pochi passi dalla Basilica di Santa Croce. Il che riesce a rendere l’acquisto un momento unico.