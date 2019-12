Diciamocela tutta: non siamo noi che ci facciamo i selfie, sono i selfie che si fanno noi

Tuttavia è il corpo umano la stella incontrastata di Instagram, una stella la cui irresistibile luminosità può essere potenziata a piacimento. Con i filtri delle story tutti possiamo adeguare il nostro aspetto agli standard di copertina delle riviste patinate. FaceTune, lanciato nel 2013, modella per la vetrina dei nostri piccoli schermi la stragrande maggioranza dei volti famosi. E, visto che quando cadono gli dei fanno più rumore di noi, pagine da milioni di seguaci, come Celeb Face, sono dedicate a smascherare per la nostra gioia le contraffazioni estetiche dei vip. Il bue che dà del cornuto al bisonte. Siamo un esercito la cui missione non è sparare pallottole, ma attirarle su di sé, e quelle pallottole hanno la forma dei cuoricini. Un’armata di narcisisti kamikaze. Gli influencer ci mostrano che l’approvazione è monetizzabile, e allora trattiamo il nostro corpo come un top manager tratta la propria azienda: quali settori sono da migliorare, quali da promuovere date le buone prestazioni. Sopracciglia che fatturano like, perdita di commenti per le labbra.

Secondo il New Yorker sarà una delle più bizzarre eredità degli anni Dieci: «L’affermazione graduale, tra le donne belle per professione, di un solo volto, un volto cyborg». Un irrealistico mezzo busto di pixel. Una faccia giovane, naturalmente, con zigomi alti e sporgenti. Occhi da gatto e lunghe ciglia da cartone animato. Naso piccolo, bocca carnosa. Sguardo schivo e inespressivo, «come se la sua proprietaria avesse preso mezzo Klonopin e stesse per chiederti un passaggio in jet privato per Coachella. Il viso è nettamente bianco ma ambiguamente etnico (…) come se ogni americana del futuro dovesse essere una discendente diretta di Kim Kardashian West, Bella Hadid, Emily Ratajkowski e Kendall Jenner (che sembra la copia di Emily Ratajkowski)». E ogni italiana…di Belen Rodriguez. Il social è un’interminabile carrellata di «sexy cuccioli di tigre», dice la rivista americana, di peluche ammiccanti.