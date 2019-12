Altro che nazionalismi: la vera identità di un luogo la dà la globalizzazione

Conoscere e valorizzare il proprio genius loci, partendo dalla conoscenza dei propri luoghi e dal contesto in cui si vive come ha fatto Yunus, permette di essere più attrattivi, più credibili, più distintivi: pronti a giocare il ruolo di motori unici e universali, nelle trame del meticciato permanente, e dell’homo reciprocus, in modo che riprenda il sopravvento sull’homo oeconomicus. Sono loro i grandi protagonisti del gioco di specchi in atto: produttori di battiti locali per un respiro globale.

In questa prospettiva, i fenomeni di globalizzazione, invece di appiattire e distruggere il genius loci delle culture, delle aziende e dei prodotti, ne permettono una rapida circolazione e un rafforzamento incrociato, rendendolo universale attraverso la trasformazione del valore. Per fare un esempio che ci riguarda, le tante espressioni del made in Italy, che è così unico, si rafforzano attraverso il loro respiro nel mondo.

Ma anche i Paesi e le città emergenti (dalla Cina alla Colombia, dall’India al Canada, da Bilbao a Seul) hanno battiti potenti e si dimostrano laboratori straordinari di innovazione, in cui il corpo, le tecnologie e la cultura giovanile esprimono nuove energie vitali, che diventa fondamentale riconoscere e far circolare per affrontare la sfida dei nuovi mercati.

Non si può comprendere il proprio genius loci se non si è in permanente relazione con altre culture, una conoscenza che consente di valutare la misura dello «scarto» e della differenza tra una cultura e l’altra, tra un battito e l’altro, tra un prodotto e l’altro, e quindi la loro anima più profonda, che si consolida rispecchiandosi nell’altro, sintonizzando il proprio respiro. È qui che diventa interessante ricordare il mito della fondazione di Roma, che ha dimostrato un talento e una vocazione particolari, in questo gioco di specchi tra battito e respiro.

È Maurizio Bettini che ne descrive egregiamente le specificità, citando il racconto di Plutarco che parla di Romolo nell’atto della fondazione: «Scavò una fossa di forma circolare nel luogo in cui sta ora il comitium, in cui furono deposte le offerte di tutto ciò che è bello secondo i costumi e di tutto ciò che è necessario secondo la natura. Poi ciascuno gettò nella fossa una porzione (moìra) della terra da cui proveniva, dopo di che le mescolarono. Chiamano questa fossa con lo stesso nome che danno al cielo (olympos), cioè mundus».

da Il bello del mondo. Battiti locali per un respiro globale, di Francesco Morace, Egea (2019)