Ossessioni

Quella irrefrenabile voglia dei Cinque Stelle di nazionalizzare la Popolare di Bari

I grillini parlano di un salvataggio seguito dalla nascita di una banca per gli investimenti del Mezzogiorno. Il sistema del credito è diventato strategico per il Movimento e va non solo difeso, ma anche ampliato. In chiave statale, ovviamente