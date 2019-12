Manovra, il pressing di Forza Italia sulla Casellati per bocciare la norma sulla canapa

Tutto il settore della canapa industriale in queste ore è col fiato sospeso, nelle mani della presidente del Senato Elisabetta Casellati. Con la manovra in arrivo in aula a Palazzo Madama, sulla seconda carica dello Stato per tutto il fine settimana è montato il pressing di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega per dichiarare inammissibile perché estraneo alla materia il subemendamento che apre alla vendita della canapa industriale con Thc inferiore allo 0,5%, approvato in commissione Bilancio giovedì notte dopo un primo stop. «Se la presidente dichiarasse inammissibile l’emendamento sarebbe grave perché verrebbe meno la terzietà del suo ruolo, portando avanti la visione politica del suo gruppo di appartenenza», fanno sapere fonti del Movimento Cinque Stelle. Una «mannaia di natura politica in relazione alla valutazione dell’ammissibilità che invece dovrebbe essere puramente tecnica», spiegano.

Le pressioni sulla Casellati sono arrivate soprattutto dai colleghi di partito di Forza Italia. A scalpitare con lo staff della presidente è stato in primis il senatore di Fi Maurizio Gasparri – che in un video pubblicato in tarda serata davanti all’ingresso del Senato ha fatto sapere che presidierà il palazzo perché la norma non passi – affiancato da un plotone di senatori della Lega e Fratelli d’Italia. L’obiettivo sarebbe addirittura di far bollare come incostituzionale il testo firmato da Pd, LeU e Cinque Stelle prima del voto di fiducia sulla legge di bilancio a Palazzo Madama. Una decisione che, dicono gli addetti del settore della canapa che avevano esultato per l’approvazione dell’emendamento, metterebbe la parola fine all’intero comparto, che dopo la sentenza della Cassazione di luglio scorso è piombato in un limbo di debiti e minacce di chiusura con oltre 2mila posti di lavoro già andati in fumo.

«La Lega sarà sempre contraria all’idea dello Stato spacciatore», ha tuonato Matteo Salvini. «Non esistono droghe che fanno bene». «Una norma folle, che permette di spalancare le porte alla vendita legale di quei prodotti che il Consiglio superiore della Sanità ha giudicato estremamente pericolosi per la salute», ha commentato Giorgia Meloni.

L’emendamento, che in una prima fase era stato ritirato dalla maggioranza, come prevedibile ha sollevato un polverone di polemiche anche da parte delle associazioni delle famiglie e di quelle vicine alle comunità di recupero. Con il quotidiano Avvenire che ha titolato in apertura in prima pagina: “Manovra sbagliata sulla cannabis light”.