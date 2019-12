I dieci migliori cotechini di Milano (e dove trovarli)

6- La Cascina in Città

I punti vendita sono due, in via Forze Armate 61 e via Solari 43. L’idea è di Andrea Cattaneo, un trentenne amante dei prodotti genuini e del Parco Sud, dove vive. Andrea conosceva bene le cascine nei pressi della città e a un certo punto si è chiesto se fosse possibile portare avanti un progetto di vendita con i prodotti della zona. Portare dunque in città quello che di solito si va a cercare nei weekend fuori porta: così è nata l’idea. Gli insaccati, gli zamponi, i sanguinacci e i cotechini sono dell’Azienda Agricola Cirenaica, da maiali allevati a erba medica e cereali ecosostenibili nel Parco Agricolo Sud Milano.

7- Macelleria Motta

La macelleria con macello e ristorante del famoso Sergio Motta si trova in Via Matteotti 8 a Inzago. La maggior parte delle carni viene acquistata da allevamenti selezionati tra Asti, Alba e il territorio delle Langhe, i capi vengono poi trasportati settimanalmente al proprio macello dove, sulla base delle necessità del negozio, vengono macellati uno o due buoi alla settimana. L’azienda frolla le proprie carni, fino a stagionature estreme e producono dei propri salumi. Nel cotechino vengono utilizzati solo spalla, pancetta e cotenna di maiale, sale pepe e spezie, marsala e champagne. La differenza tra il cotechino e lo zampone è il gusto dato dalla cottura dello zampone nella cotenna del piedino. Il cotechino invece rimane più delicato perché cuoce nel budello naturale.

8- Macelleria Sirtori

La famiglia Sirtori inizia a lavorare nel negozio di Via Paolo Sarpi 27 nel 1951. Verso la fine degli anni 70, attraverso la scuola steineriana, Walter entra in contatto con aziende agricole della pianura padana che hanno trasformato il loro lavoro con il metodo di agricoltura biodinamico. Inizia così un percorso di vita e di lavoro che lo avvicina a Beppe Bondi, Adele Uslenghi, Giovanni Brezza, Aldo Paravicini di Cascine Orsine negli anni 80. Nella macelleria si possono trovare carni di diverso tipo e provenienza tradizionale accanto a carni provenienti da aziende agricole che hanno scelto il metodo di coltivazione biodinamica o biologico certificato e macellate in proprio con il controllo del servizio sanitario pubblico. Qui si trovano i cotechini e gli zamponi, belli profumati, del Salumificio Pedrazzoli, a sua volta precursore dell’allevamento biologico.

9- Macelleria Faravelli

Jolando e Rosetta cominciano l’attività nel 1957. Jolando era figlio di una tradizione di allevatori e per questo conosceva bene i prodotti che vendeva: sapeva perfettamente come erano allevati i capi, conosceva tutti i passaggi della filiera produttiva e sceglieva con cura personalmente le carni da offrire ai propri clienti. Grazie a queste caratteristiche, il suo impegno professionale fu premiato con l’“Ambrogino d’Oro” del Comune di Milano nel 1997. Oggi il testimone è passato ai figli Roberto e Daniele. Sui bovini sono un must, seguono gli allevamenti in prima persona e lavorano con allevatori da tre generazioni. Dal Piemonte portano ottima carne e in inverno persino il Bue di Carrù, vera prelibatezza. Oltre alla macelleria, propongono una zona per frutta e verdura (il “frutteto”) e una bella enoteca che spazia fino ai vini francesi completano un’ottima offerta in Corso Italia 40.

10- Salumi Pasini

Fondata nel 1949 dalla famiglia Pasini, l’azienda è specializzata nella lavorazione e trasformazione di carni di suino, quali prodotti freschi, stagionati, insaccati e cotti. La scelta dei tagli di carne migliori e un’attenta lavorazione delle materie prime, rendono gustoso e allo stesso tempo delicato il sapore di questi prodotti. Di recente la famiglia ha lanciato una nuova linea di eccellenze regionali che mira ad esaltare il territorio lombardo, proponendo carni altamente selezionate, derivate da suini nati, cresciuti e allevati esclusivamente in Lombardia. Il lungo processo di cottura del cotechino (circa due ore), con accorgimenti quali la bucatura della pelle e l’avvolgimento in un tovagliolo prima del suo posizionamento in acqua fredda per la bollitura, lo rendono più digeribile. Si trova a Trezzano sul Naviglio in Via Circonvallazione 7.