Ecco perché dovremmo rileggere “Piccole Donne” durante le feste di Natale

Fra i tanti motivi per cui rileggere Piccole donne in questo periodo dell’anno, il più semplice è che il primo episodio della tetralogia scritta da Louisa May Alcott – a cui seguono Piccole donne crescono, Piccoli uomini e I ragazzi di Jo – si apre e si chiude con il Natale. «Che cosa orribile essere poveri», sospira la più grande delle sorelle March, Meg, accanto alla meno aggraziata e la più simpatica delle quattro, Jo, che è sdraiata sul tappeto e si lamenta di quanto un Natale senza regali non sarà mai un Natale. Fin dalla prima pagina, eccoci immersi in un’atmosfera lieta e accidiosa, come lo sono le feste, malinconica, il marchio di fabbrica di questo romanzo, la cartolina che prenderà forma nella nostra testa ogni volta in cui ci troveremo nella stanza d’infanzia o a casa di amici o in libreria, con la copertina di Piccole donne sotto agli occhi. Più o meno questa: il salotto modesto di una casa accogliente, la poltrona di Mrs March, con la sua scatola del cucito, il fuoco che arde nel camino e la luce tremula a rischiarare i visi delle quattro sorelle, così diverse fra loro e ognuna così simile a noi.

Anche se l’inverno cederà il passo alla primavera e le belle giornate porteranno pomeriggi interminabili per i giochi, l’atmosfera del Natale resta fra le pagine di Piccole donne come un’impronta inconfondibile. Più che un’immagine, è una sensazione, dato che staremo in compagnia della famiglia March e dei suoi vicini lungo l’arco di un intero anno. Fin quando non sarà di nuovo dicembre e verrà il tempo di lasciarsi alle spalle le umiliazioni subite e i piccoli peccati di vanità, l’angoscia di una perdita, gli screzi fra sorelle e la povertà e la malattia e la rabbia, gli stravolgimenti di chi, così giovane, si prepara a diventare un adulto.

E tuttavia il Natale, che è l’orizzonte sempre vivo di questa storia, non è l’unico buon motivo per rileggere, durante le feste, Piccole donne. È vero anche il contrario. Essendo il romanzo di Alcott molto più che una parabola di formazione, quanto piuttosto un prontuario per rendersi adatti alla vita, Piccole donne non servirà solo a immergersi nell’atmosfera del Natale, ma anche a offrirci una sponda per sopravviverle.