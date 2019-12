Non lasciate cadere l’incredibile proposta del Salvini responsabile

C’è però un modo molto semplice per verificare la solidità dell’offerta salviniana senza consegnarsi in ostaggio alla Lega. Ed è quello di procedere non solo all’approvazione di una legge elettorale proporzionale – come la direzione del Partito democratico ha deciso venerdì, preda di un improvviso attacco di lucidità politica – ma anche a una sua costituzionalizzazione. Sappiamo infatti che il taglio dei parlamentari produce una torsione maggioritaria che deve essere necessariamente compensata, se non vogliamo che il vincitore delle elezioni possa da solo cambiare la Costituzione e nominarsi tutte le autorità di controllo, cioè se non vogliamo uscire dalla democrazia liberale, ed è evidente che la garanzia contro un simile esito non può essere data da una legge ordinaria, che qualunque successiva maggioranza può ri-cambiare a proprio piacimento. Che poi è più o meno quello che è accaduto dal 1994 a oggi, inchiodando l’intero sistema politico a un’incessante guerra di trincea attorno a leggi elettorali e riforme istituzionali piegate di volta in volta alle esigenze della maggioranza di turno, con gli effetti che abbiamo sotto gli occhi (prima ancora che sulla cosiddetta governabilità del sistema, sulla cultura democratica dell’intera nazione).

In questo modo si otterrebbero dunque due vantaggi. Il primo è che si metterebbero in sicurezza la divisione dei poteri e lo Stato di diritto, chiunque vinca le prossime elezioni, senza necessariamente precipitare subito al voto (o quanto meno possiamo dire che le possibilità che una simile iniziativa vada in porto, pur con tutti i rischi e le ragioni di prudenza anzidette, appaiono decisamente superiori a quelle di cui sembra disporre attualmente il governo Conte). Il secondo vantaggio è che si aprirebbe lo spazio per tentare persino un più ambizioso sforzo di ricostruzione delle garanzie minime dello Stato di diritto e dell’autonomia della politica, come avevamo suggerito sabato su queste pagine, giusto ventiquattro ore prima delle clamorose dichiarazioni di Salvini e Giorgetti.

Considerando la facilità con cui il leader della Lega ha cambiato posizione in questi mesi, essere prudenti è dunque più che giusto. Ma restare inerti e non provare nemmeno a cogliere l’occasione, considerando cosa potrebbe accadere all’indomani di un trionfo sovranista in un sistema privo delle minime garanzie a difesa dell’equilibrio e della divisione dei poteri, sarebbe peggio che criminale. Sarebbe suicida.