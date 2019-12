Segnali impercettibili di ripresa della mente occidentale

Qualcosa si muove. Le sardine antipopuliste riconquistano le piazze di Matteo Salvini, i populisti di sinistra si accodano al branco alla ricerca di un’inquadratura, la sinistra-che-fa-la-sinistra ha smesso di rompere ed è tornata a fare la cosa che le riesce meglio, far vincere la destra, Salvini come Marine Le Pen si fa una newco, lasciando i 49 milioni di debiti alla bad company Lega Nord, ma per non far dimenticare le radici dei protoccollari dei savi di Pontida rilancia in diretta tv la candidatura di Elio Lannutti alla Commissione Banche, mandando «Salvini amico di Israele» in finale con «Salvini filo europeo» nella competizione “bufala dell’anno”.

A proposito di banche, tra Popolare di Bari, Xilella e Ilva possiamo finalmente certificare che il populismo del Tavoliere dei Cinque stelle e di Michele Emiliano, antesignano dell’alleanza strategica intorno al Conte 2, in poche mosse ha mantenuto la promessa elettorale della decrescita finanziaria, agricola e industriale del Sud, falcidiando il pil di una regione nonostante la prospettiva catartica di portare via suborbitale qualche burrata di Grottaglie su Marte.

Anche i Cinque stelle si sono riorganizzati, non sapendo che cos’altro fare, istituendo una specie di direzione nazionale in stile prima repubblica, nobilitata dalla presenza di Danilo Toninelli, chiamata Team del futuro come una convenzione di Publitalia 80 e composta dai cosiddetti “facilitatori” nazionali e tematici in modo che fin dalla denominazione si capisca la totale e completa inutilità dell’operazione, esattamente come quella dei navigator, visto che alla fine comanda Davide Casaleggio e che tra i facilitatori tematici si staglia la figura di Dino Giarrusso detto Iena nel cui team lavorerà nientedimeno che Tomaso Montanari.