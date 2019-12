Le banche sono davvero in crisi? Il parere dell’esperto

Una delle notizie che ultimamente hanno fatto più scalpore è stato l’annuncio da parte di Unicredit del taglio di 8mila dipendenti in Europa occidentale, di cui 6mila in Italia. Ma si tratta di un trend iniziato già da tempo: dal 2007 al 2018 gli addetti del settore bancario si sono ridotti di 74mila unità, ed anche le filiali si sono ridotte del 22,5%. Secondo Paolo Galvani, presidente e cofondatore di Moneyfarm, questo è dovuto al fatto che la crisi del 2008 ha pesato non poco sul settore bancario, che si è ritrovato a doversi misurare con sfide impegnative. Ma per continuare ad essere sostenibile la soluzione c’è: allearsi con le fin-tech.

Continua a leggere su Moneyfarm