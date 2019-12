Abuso d’ufficio, corruzione e frode telematica: in un documento le accuse di cui dovrà rispondere Trump

La commissione giustizia ha reso pubblico il documento ufficiale con cui chiede l’impeachment di Trump

Nella notte tra domenica e lunedì la commissione giustizia ha reso pubblico il documento con cui chiede ufficialmente l’impeachment di Trump. Sono 658 pagine e sono visibili qui. Nel documento i democratici sostengono che Trump ha commesso «diversi crimini federali» riuniti poi sotto il termine ombrello di «abuso di ufficio», uno dei due articoli di impeachment. Tra i crimini commessi ci sono corruzione e «wire fraud», ovvero frode telematica.

Secondo i democratici, Trump sarebbe stato impegnato per oltre un mese nel tentativo di coinvolgere una potenza straniera – l’Ucraina – a interferire con le elezioni del 2020. «Il presidente Trump ha realizzato il peggior incubo dei Padri Fondatori della Costituzione. Ha abusato del suo potere sollecitando e facendo pressioni su una nazione straniera vulnerabile per corrompere le prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti sabotando un avversario politico e appoggiando una teoria della cospirazione sfatata promossa dal nostro avversario, la Russia». Sulla questione dell’ostruzione al Congresso che rappresenta il secondo articolo di impeachment i democratici scrivono: «Altri presidenti hanno riconosciuto il loro obbligo di fornire informazioni al Congresso in queste circostanze. Il muro di gomma del presidente Trump, al contrario, è stato categorico, indiscriminato e senza precedenti nella storia americana». Trump, concludono i democratici, ha tradito l’America.

Le richieste di Schumer ai repubblicani

In una lettera indirizzata al leader della maggioranza in Senato, Mitchell McConnell, il senatore democratico Schumer ha avanzato delle richieste procedurali per il processo a Trump che si terrà in Senato al fine di avere «un processo giusto e in tempi ragionevoli». La richiesta più importante riguarda la testimonianza di quattro funzionari che fino ad oggi si sono rifiutati di testimoniare o sono stati bloccati dalla Casa Bianca. Questi sono: il capo dello staff della Casa Bianca Mick Mulvaney; Robert Blair, consulente senior di Mulvaney; l’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton e Michael Duffey, un alto funzionario presso l’Ufficio di gestione e bilancio. Secondo la proposta di Schumer, il processo dovrebbe iniziare il ​​6 gennaio, sebbene il giudice che preside Roberts e i senatori sarebbero chiamati a prestare giuramento il 7 gennaio, mentre gli avvocati chiamati ad agire come pubblici ministeri – i managers – dovrebbero iniziare le loro presentazioni il 9 gennaio.