I sovranisti vincono perché la classe media ha sempre meno speranze

Il Regno Unito non è mai sembrato così uguale all’Italia, le contee dell’Inghilterra profonda così simili all’Umbria. Non c’entra la passione britannica per le colline dell’Italia centrale, ma il comportamento degli inglesi alle urne.

I media dopo il voto del 12 dicembre si sono concentrati sul trionfo di Boris Johnson che ha sigillato la Brexit, ma a guardare i numeri, più della crescita dei conservatori e dei brexiter, avanzati solo dell’1,4%, è interessante il cambiamento del profilo politico del Regno Unito in termini socio-economici e geografici, anche perché è un cambiamento che ci ricorda tanto quello in atto anche in Italia, e non solo.

Come nel nostro Paese e non solo, la sinistra e i liberali resistono bene e anzi si rafforzano nelle grandi città, e in particolare a Londra, in controtendenza rispetto al resto del Paese, esattamente come accade a Milano. Mentre arretrano in provincia, e in particolare dove avevano delle roccaforti, nel Galles e nel Nordest in Inghilterra, in Umbria in Italia, come si è visto alle ultime regionali.

Non si tratta delle aree e degli elettori più poveri, in realtà, non c’è un passaggio in massa delle classi popolari a destra, come una certa narrazione afferma. I conservatori continuano a vincere molti di più nei collegi meno poveri e deprivati rispetto a quanto facciano i laburisti. Così come il centrodestra rimane più forte in Lombardia e Veneto in Italia.