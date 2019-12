Saipem torna a distribuire dividendi, Peugeot su FCA convoca il consiglio di sorveglianza. 10 notizie dalla Borsa

Saipem. Oggi la società può pensare in tempi non lunghi di tornare a distribuire dividendi, lo ha affermato l'amministratore delegato, Stefano Cao, in un'intervista all'inserto L'Economia del Corriere della Sera. Saipem ha distribuito l'ultimo dividendo in contanti nel 2013. Il consenso Blomberg registra 15 Buy, 8 Neutral, 3 Sell. Target medio 5,42 euro. Clicca qui per approfondire

FCA. Psa Peugeot ha convocato per il 18 dicembre una riunione del consiglio di sorveglianza che potrebbe esaminare l'accordo quadro d'integrazione con Fca, hanno detto delle fonti vicine alla situazione. Il consenso raccolto da Bloomberg registra su FCA 14 Buy, 11 Neutral, 2 Sell. Target medio 16,0 euro. Clicca qui per approfondire

