Mentire per vincere, una storia americana (ben prima di Trump)

In questa immagine possiamo vedere Thomas Jefferson intento a sacrificare la Costituzione americana sull'altare del "dispotismo gallico". Si nota anche che nella mano destra del futuro presidente c'è una lettera indirizzata a "Mazzei": Che altri non era che Filippo Mazzei, medico e mercante pisano, amico personale di Jefferson e agente della Virginia durante gli anni rivoluzionari. A Mazzei Jefferson aveva scritto una lettera nella quale definiva il governo di George Washington «Anglicano e monarchico». Questa era la prova per i sostenitori di Washington, i federalisti, che Jefferson era l'alfiere del terrore giacobino negli Stati Uniti.

Un giornale newyorchese così descriveva i democratici repubblicani di Jefferson (e vale la pena di leggerselo in lingua originale): «Citizens choose your sides. You who are for French notions of government; for the tempestuous sea of anarchy and misrule; for arming the poor against the rich; for fraternizing with the foes of God and man; go to the left and support the leaders, or the dupes, of the anti-federal junto». Ma i propagandisti jeffersoniani, guidati dal giornalista scandalistico John Beckley (qui un profilo su quanto ha contribuito alle origini delle moderne campagne elettorali), controbattevano dipingendo John Adams come un segreto fan di Re Giorgio III e favorevole alla restaurazione del dominio britannico.

La differenza con l'oggi è che i diretti interessati, John Adams e Thomas Jefferson, non partecipavano a questa gazzarra. Rimanevano ben lontani dal trambusto della campagna. Il loro status sociale lo permetteva. Si atteggiavano a sdegnati e riluttanti statisti che venivano chiamati, loro malgrado, a occuparsi della cosa pubblica. O almeno così si volevano atteggiare. Ma in realtà i toni che utilizzavano in privato nella loro corrispondenza testimoniano che erano proprio i leader a guidare questo sforzo. E i veicoli del loro potere nascosto al pubblico era veicolato dalla stampa. Che all'epoca non pretendeva di essere imparziale, anzi. Con un paese agricolo e scarsamente industrializzato le avventure editoriali non dovevano essere imprese profittevoli, ma rappresentavano la prosecuzione della lotta politica con altri mezzi. E traevano il loro sostegno dal finanziamento delle organizzazioni politiche (qui un volume spiega come funzionava questo sistema di do ut des), un quid p. Era quello il modo principale di guadagnare.

Un'altra vittima illustre di questo andazzo è stato un presidente repubblicano, il più insultato dalla stampa. No, il record non è di quello attuale, ma di Abraham Lincoln. E in quell'epoca comincia a nascere la richiesta di una stampa un pochino più indipendente, per capire come stesse andando davvero la guerra. Il presidente, eletto per le capacità oratorie più che per l'esperienza politica, viene bersagliato non solo dalla Confederazione, ma anche dall'ala dei democratici favorevoli all'appeasement del Sud: facciamo solo un esempio con la copertina di un pamphlet: