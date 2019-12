Come si conquista il consumatore: strategie per la grande distribuzione

Facilitare il dialogo e la collaborazione tra imprese, associazioni e istituzioni per creare valore, efficienza, innovazione, oltre che per dare maggiore impulso alle imprese e maggiori benefici per i consumatori. È la mission di GS1 Italy che, attraverso le soluzioni e i servizi per le imprese del largo consumo, persegue tre principali obiettivi strategici: la digitalizzazione delle imprese, la sostenibilità della supply chain, la conoscenza del mercato. I nomi di tali soluzioni e servizi sono noti: Immagino, Allineo, Condivido, le attività di Ecr, Ecologistico2, l’Osservatorio Immagino e l’Osservatorio Non Food.

Nuove sfide però incombono. Sono quelle che le nostre imprese affrontano quotidianamente in uno scenario di trasformazioni e che possiamo individuare in cinque pilastri: la fiducia e la reputazione, il nuovo cliente, i nuovi canali, il data management e un’integrazione efficace della supply chain.

Come si può guadagnare e mantenere la fiducia dei clienti all’alba del 2020? Essenzialmente agendo in tre direzioni: fornire il miglior prodotto in termini di esperienza, rapporto qualità-prezzo e sicurezza; essere portatori di valori improntati alla trasparenza, all’autenticità, alla coerenza; infine, rispettare l’ambiente.

