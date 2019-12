Il brindisi delle feste: 10 bollicine per Natale e Capodanno

L’azienda agricola Monsupello è stata fondata dalla famiglia Boatti sulle colline dell’Oltrepò Pavese, esattamente in località Cà del Tava, oltre un secolo fa, nel lontano 1893. Siamo in uno dei distretti italiani maggiormente vocati per la spumantistica e specializzato per la produzione di Pinot nero. Per essere più precisi, questa porzione di Lombardia rappresenta la terza zona al mondo di produzione del nobile vitigno, dopo Borgogna e Champagne. E, per la base spumante, seconda solo a quest’ultima. Tra i vari prodotti dell’azienda segnaliamo questo Metodo Classico Brut frutto della cuvée tra Pinot nero e Chardonnay realizzata dopo la fermentazione e un periodo di riposo in vasche di acciaio. Il vino riposa sui lieviti per almeno trenta mesi. Colore giallo paglierino carico, con perlage, fine, persistente e morbido. Raffinato e complesso il bouquet olfattivo dal quale emergono la crosta di pane, la mandorla amara e la nocciola tostata. Il sorso è secco, di grande struttura e di fine eleganza. Ottima la lunghezza. Ideale per accompagnare aperitivi in abbinamento a pesce o crostacei. Provatelo con le capesante gratinate.

Spumante Metodo Classico Brut Sicilia Doc Planeta