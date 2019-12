La partnership tra Intesa San Paolo e Nexi sui pagamenti, e le altre notizie finanziarie della settimana

Intesa Sanpaolo ha raggiunto un accordo strategico con Nexi, riguardante i sistemi di pagamento. L’accordo prevede il trasferimento del ramo di acquiring ed una partnership di lunga durata (fino al 2044). L’operazione ammonta a circa 1 miliardo di euro, e consentirà a Intesa Sanpaolo di contabilizzare nel 2020 una plusvalenza netta di circa 900 milioni di euro. Clicca qui per approfondire

Nexi sotto i riflettori. La stampa torna ad ipotizzare una fusione tra Sia e Nexi per la creazione di un campione nazionale. Il recente ingresso di Intesa Sanpaolo nel capitale, è ritenuto un elemento favorevole all'operazione. Altri istituti di credito potrebbero seguire questa via, su Milano Finanza si parla di un possibile coinvolgimento della società Bancomat Spa.

