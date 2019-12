I 5 dischi italiani più belli del 2019

pentagrammi aziendali

“Pianoforte”, il primo libro che combina musica e management (e lo fa benissimo)

Scritto da Carlo Massarini e Ivano Scolieri, il volume si pone come guida per lo sviluppo di sé in un’ottica manageriale, ma attingendo alla ricchezza, inventiva ed esemplare, del mondo delle sette note. Non a caso è strutturato, capitolo dopo capitolo, su ciascuna di loro