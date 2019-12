Salari in aumento? Ecco perché sono solo uno specchietto per allodole

Fine dell’anno, fine del decennio - il più triste per l’economia italiana dal Dopoguerra - ed è tempo di bilanci. Non solo in campo contabile. Anche perché quello che alla fine interessa più di ogni altra cosa agli italiani non è tanto il livello raggiunto dal debito o l’asfittica crescita del PIL, quanto il livello dei propri stipendi - asfittico anch’esso, come sappiamo.

Questi ultimi dieci anni hanno rappresentato un cambiamento deciso. Per la prima volta dopo molto tempo i salari italiani sono cresciuti meno della media europea. Nei decenni precedenti accadeva l’opposto, i salari e il costo del lavoro crescevano più che in Germania e nella gran parte degli altri Paesi occidentali, nonché più della produttività, generando come effetto collaterale, tra l’altro, un’inflazione maggiore e un’occupazione particolarmente bassa. Era un po’ l’esito della società patriarcale, per cui si pagava bene il pater familias che doveva portare il pane a casa, a patto che a casa ci stesse la moglie.

Solo che dopo un po’ ci si è accorti che senza lavoro rimaneva anche il figlio. Negli anni ‘80, nonostante l’alta crescita del reddito, abbiamo raggiunto tassi d’occupazione minimi, anche più bassi che nei recenti periodi di recessione.

Oggi c’è stata un’inversione, l’occupazione cresce più del PIL, e sono gli stipendi che di conseguenza vanno a ritmi molto ridotti. Di per sé non sarebbe un male prediligere l’aumento dell’occupazione, se non fosse che la bassissima produttività italiana costringe i salari a crescere non solo meno di quanto accada nel resto della Ue, soprattutto dopo il 2013, ma spesso anche meno dell’inflazione, con una perdita netta di potere d’acquisto.

Questa rappresenta una delle maggiori novità del decennio, che viene vissuta con molto disagio. Peraltro, il fatto di avere più lavoratori, molti part time e precari, è di poca consolazione. Tra l’altro nell’ultimo anno ha contribuito tutt'altro che positivamente il fatto che le tasse sul lavoro siano cresciute più che nella Ue, con il risultato di avere salari bassi ma un cuneo fiscale in aumento, e una competitività in ulteriore sofferenza.