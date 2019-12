Miracoli del Natale: mentre mangiate il panettone, in Islanda ascoltano Toto Cutugno

Il catalogo si allunga in poco tempo. Nel 1988 tocca a Dopo la tempesta di Marcella Bella, cantata a Sanremo, che diventa un canto «sulla struggente attesa del Natale», poi Gente di Mare si trasforma in Komdu um jólin, “Vieni Natale” e dietro alla ballabile Þú og ég og jól si nasconde (la riconoscete?) Ivana Spagna: Gente come noi. Ma la canzone di Natale per eccellenza, quella «più bella di tutti i tempi» è, segnala sempre Piccioni, Ef ég nenni, cioè Così Celeste di Zucchero (che, come tutte le altre, non fa cenno al Natale).

In questo incredibile scambio culturale Italia-Islanda i più spennati sono i Ricchi e Poveri: la loro Nascerà Gesù diventa una hit sotto il titolo Manstu það? (“Ti ricordi?”), ma ce n’è anche per vecchie glorie come Claudio Villa, Andrea Bocelli e Franco Califano. Tutti trasportati, slitta e berretto, a fare gli auguri di Natale.

Tuttavia, l’apice (o il fondo?) di questa operazione è la resa in islandese di I te’ vurria vasa’, canzone napoletanissima che dalle parti di Reykjavik diventa Mín bernskunnar jól, cioè “Il Natale della mia infanzia”. Un salto triplo carpiato che si tuffa, anziché nelle acque del Golfo, tra le nevi del Circolo Polare.

Va bene che la musica è senza confini, e che le melodie viaggiano nello spazio e nel tempo. Ma pensare che mentre in Italia si mangia il panettone a Reykjakiv ascoltano musiche di Toto Cutugno, be’, crea una certa sorpresa. Ma a Natale tutto può succedere. E allora, perché no, lasciamoli cantare, sono islandesi veri.