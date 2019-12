Previdenza integrativa: serve a tutti ed è per tutti

Come i chili di troppo dopo le abbuffate natalizie, nessuno (o quasi) riesce a sottrarsi dall’utilità e dalla protezione offerta dalla previdenza integrativa. La pensione di scorta, infatti, serve a tutti per integrare future pensioni pubbliche troppo magre. Si stimano differenze anche del 70% rispetto all’ultimo reddito goduto in attività lavorativa e dopo l’amara scoperta per lo meno c’è uno strumento mirato per garantirsi una buona pensione. Oltretutto è fiscalmente vantaggioso come nessun altro e fa risparmiare ogni anno sulle tasse.

Altra nota decisamente positiva è che con un fondo pensione si possono proteggere tutti i componenti di una famiglia:

mamma e papà, che con quanto accumulato nel proprio fondo pensione si costruiscono una pensione integrativa per quando saranno nonni e con il capitale accumulato proteggono i familiari

che con quanto accumulato nel proprio fondo pensione si costruiscono una pensione integrativa per quando saranno e con il capitale accumulato proteggono i familiari i figli, iscritti da bambini come soggetti fiscalmente a carico, con tanto di deduzione fiscale per i genitori, che oltre a del tempo prezioso per accumulare, una volta maggiorenni si ritrovano un capitale per eventuali esigenze di studio, o da adulti, per l’acquisto della prima casa.

