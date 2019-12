Dieci posti (più uno) dove festeggiare il Capodanno

2. Officina dei Sapori, Verona

Fabio Tammaro, chef campano con il mare nel cuore ha portato a Verona la grande tradizione ittica e la sapienza gastronomica: nella sua Officina non è raro imbattersi in tonni interi, che lui porziona e serve con maestria e grande rispetto. Ama il mare e i suoi abitanti al punto da spiegarli sui suoi social network, che sono spesso un manuale di cucina di pesce, nel quale imparare a riconoscere i pesci e la loro migliore espressione in cucina. E anche per Capodanno non perde la sua anima digital: il cenone del 31 dicembre all’officina sarà infatti una raccolta di tutti i piatti più rappresentativi del 2019, “il meglio di” in versione gastronomica, ma scelta dai clienti, attraverso un sondaggio. «Abbiamo fatto votare i nostri clienti tramite una serie di sondaggi telematici quali piatti hanno apprezzato di più o semplicemente quali avrebbero riassaggiato volentieri», ci spiega lo chef. «È nato un meraviglioso menù degustazione, tutto a base di pesce del Mediterraneo, composto da sette portate che non vediamo l’ora di proporre sia ai clienti storici che si tanti clienti nuovi, visto che Verona è pur sempre una città turistica piena di gente di passaggio».

Sul lavoro nei giorni di festa Tammaro è sportivo: «Il cuoco lavora a capodanno perché non sa né ballare e né cantare. La citazione non è mia, ma di Rocky, quando Adriana gli chiese perché faceva il pugile. Scherzi a parte, in realtà il Capodanno dai cuochi è sempre visto un po’ come “l’esame finale”, il capitolo da girare. Credo che alla base di tutto ci sia questa esigenza, questo compito da portare a termine». Il menu è a 129 euro.