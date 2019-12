Sempre di meno, sempre più anziani, sempre più pagati. In Italia gli statali sono i veri privilegiati

Da un paio d’anni le retribuzioni dei lavoratori italiani hanno ripreso a crescere con più vigore, ci dicono le statistiche. È una buona notizia, ma come al solito il diavolo si nasconde nei dettagli.

La realtà, a guardare meglio i dati, è che, come spesso accade, si tratta di una media fasulla: a trascinare questi aumenti sono quasi solo quelli intervenuti, soprattutto nel 2018, nel settore statale, con un +2,6% rispetto a quello precedente. Mentre nell’ambito del privato, complici la produttività e la crescita del PIL stagnanti, ci si è fermati a un ben più timido +1,1%.

Verrebbe spontaneo dire che, dopo circa 8 anni di blocco salariale, era ora che vi fosse un aumento degli stipendi per chi lavora nello Stato. Il problema è che, a guardare ancora meglio le statistiche, non sembra che questa tendenza vada in direzione di una diminuzione della disuguaglianza, come si potrebbe pensare. Piuttosto succede l’opposto. Perché la realtà è che, oggi più di ieri, il settore pubblico appare come un'aristocrazia composta da sempre meno membri, sempre meglio pagati, soprattutto rispetto al resto dei cittadini, dove la stragrande maggioranza, se lavora, lo fa nel settore privato.

Già nel 2015, quindi in pieno periodo di blocco, dopo circa 5 anni di stipendi pubblici fermi, l’Italia si piazzava dopo la Grecia (sic!) il Paese dell’Europa Occidentale in cui il salario lordo era più alto in proporzione al PIL pro capite. In parole povere, la classifica dei Paesi in cui gli statali erano trattati meglio.