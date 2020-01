Buoni propositi 2020: concentriamoci sul nostro benessere psico-fisico-economico

Come riportato sul quotidiano Repubblica ben il 93% delle persone pensa ai buoni propositi a Capodanno, momento in cui si apre un nuovo capitolo e si prende un impegno con se stessi per viverlo al meglio.

Ma solo uno su cinque li mantiene durante tutto l’anno e ben il 50% li abbandona già a febbraio.

La psicologa Jelena Kecmanovic corre in soccorso di quella che viene definita una vera e propria strage di buoni propositi con alcuni consigli. Tra questi, essere più indulgenti con se stessi anche nei fallimenti. Un altro consiglio veramente utile è quello di avere sempre ben chiaro il motivo per cui si prende un certo impegno. Spesso, infatti, il presupposto è quello sbagliato e non lo si fa realmente per se stessi.

D’altronde, capire ciò che ci fa bene non è così semplice e spesso non si sa nemmeno da che parte cominciare con la lista dei propri buoni propositi.

Forse, però, un punto di partenza utile per tutti è riflettere sui propri:

“devo iniziare a”

“devo smettere di”

Comun denominatore il proprio benessere psico-fisico ed economico.

Continuamo a leggere su propensione.it per scoprire tutti i consigli per i buoni propositi per il 2020