Dalle farine funky al morninga, ecco cosa mangeremo negli anni Venti

Predire il futuro è attività alquanto pericolosa, ma se la previsione è frutto di ricerche e dati attendibili, allora è meno labile di quanto si possa immaginare. E prevedere il futuro gastronomico del prossimo anno significa tracciare le basi di quel che sarà il nostro gusto nel decennio che sta per cominciare.

Pronti per scoprire che cosa mangeremo nel 2020?

Di sicuro quello che il supermercato per eccellenza, quello più trendy e alla moda, ci proporrà come tendenza. Parliamo di Whole Foods Market, il tempio del cibo elegante: la sua responsabile dello sviluppo prodotti, Rachel Bukowski, ha messo insieme una squadra di 50 “cercatori di novità” che hanno delineato il futuro enogastronomico che troveremo sugli scaffali.

La linea che ha guidato la scelta passa dal rispetto per il Pianeta e per la salute: dall’agricoltura rigenerativa, le pratiche agricole che avvantaggiano la terra, arrivano le farine alternative, che chiamano ‘funky’. L’aumento esponenziale dei cibi senza glutine ha aperto le porte alle persone che vogliono sperimentare, portando alla ribalta farine non convenzionali a base di cavolfiore, banane, cocco e tigernuts. Se volete aggiungere un twist in più ai vostri panini o ai vostri dessert, scommettiamo che presto le userete anche voi?

Ma la sperimentazione non sarà solo sulle farine, pare che anche il burro troverà nuove strade, i semi di anguria e le noci di macadamia sono due nuovi elementi per i marchi che cercano di realizzare prodotti simili al burro di arachidi. Dopo aver bandito l’olio di palma, questa potrebbe essere la nuova tendenza, insieme alla rivalutazione del burro di cacao, che già alcune aziende anche in Italia stanno cominciando a sperimentare per la cottura. Punto di fumo più alto, totalmente vegetale, nessun sapore che possa ‘inquinare’ la materia prima cotta. Forse per ora li ritroveremo solo nei ristoranti gourmet, ma da lì alle nostre cucine di casa il passo è breve.

Stesso discorso per gli zuccheri, che saranno sempre più ‘alternativi’, secondo gli esperti di Whole Food: a miele e sciroppo d‘acero (che negli Stati Uniti sembrano giù out ma che da noi invece stanno vivendo una grande espansione), gli americani potranno aggiungere nel paniere sciroppo di melograno, dolcificanti alla frutta, nettare di patate dolci. Se da noi il pasticcere per eccellenza Ernst Knam ha proposto il suo personale sciroppo d’acero, scoperto durante un viaggio in Canada, possiamo scommettere che la ricerca di dolcificanti naturali e alternativi sarà presto un must della pasticceria.