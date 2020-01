Trump minaccia, via Twitter, di bombardare 52 obiettivi politici e culturali iraniani

Il primo fu Pietro

Sua Santità schiaffone, ecco tutte le volte che i Papi hanno alzato le mani

Dopo l’episodio dei buffetti sulle mani della donna che aveva cercato di trattenerlo, Francesco si è scusato. Ma in verità già in passato aveva espresso consenso alle reazioni fisiche in particolari casi. E non è l’unico: la storia della Chiesa è costellata di Santi Padri più o meno maneschi