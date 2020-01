Trump offre bastone, carota e un patto agli iraniani. Funzionerà?

Le quattro cose che ha detto Donald Trump stamattina alla Casa Bianca sono apparentemente contraddittorie: finché sarà presidente non consentirà agli Ayatollah di dotarsi dell’arma nucleare, cosa che ha tenuto a specificare prima ancora di dire buongiorno, ma non userà la potenza di fuoco americana, però imporrà nuove sanzioni economiche e comunque è favorevole a negoziare un nuovo patto sul nucleare. In realtà il messaggio che il presidente ha voluto mandare agli iraniani è quello di essere pronto a trattare, adesso, con il regime.



È questo il senso del suo discorso, non la guerra, non il regime change, semmai il cambiamento dei comportamenti iraniani. Asciugato dai toni da bullo di periferia, che fanno parte da sempre della sua tattica, il discorso di Trump è Trump in purezza, il Trump delle battaglie immobiliari a Manhattan, il Trump dell’Art of the Deal, il Trump del reality show che forza la mano, si mostra imprevedibile e proietta potenza al fine di concludere un affare più vantaggioso per sé e per l’America.



Bisognerà vedere se gli iraniani, la cui tradizione commerciale formata nei bazaar è ben più solida di quella dei palazzinari newyorchesi, accetteranno i termini dell’accordo. Improbabile, ma se otterranno l’uscita degli Stati Uniti dal Medio Oriente, come promette Trump e come auspica l’Ayatollah Khamenei, magari l’affare si potrà fare. Ammesso che sia un affare. Di certo questo atteggiamento negoziale da gradasso, più che da sistema America, finora non ha funzionato né con la Cina né con la Corea del Nord né con la Russia né con gli alleati sempre più spiazzati dalla sua imprevedibilità.