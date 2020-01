Un aereo ucraino si è schiantato a Teheran, 180 persone a bordo

Che cosa può andare storto?

Ecco chi è l’avvocato consultato da Trump prima di uccidere Soleimani (è uno che gli dice sempre di sì)

Robert O’Brien, mormone, 53 anni, è stato nominato Consigliere per la Sicurezza Nazionale a settembre. Non ha esperienza, se non quella di aver liberato un paio di ostaggi (e un rapper in Svezia), ma al presidente piace perché veste bene, è di bella presenza e non lo contraddice mai