A Milano il primo ristorante con un pasto completo a base di dolci

Supportato dalla famiglia, che ha deciso di seguirlo in questa impresa, ha aperto da pochi giorni il suo progetto dolce: non possiamo sicuramente chiamarlo pasticceria! In uno spazio di grande design a due passi dal centro, in via Crocefisso, ha immaginato l’inimmaginabile e ha reso Milano la prima città italiana a poter vantare un vero dessert bar.

Diviso idealmente in due momenti: «Non volendo fare la classica pasticceria, ho voluto aprire un luogo che serve due momenti della giornata. Per il pomeriggio un tono più informale e giocoso, e la proposta di un Afternoon tea internazionale. Vorrei che le persone venissero qui senza il ‘dramma’ di entrare in un grand hotel, per godersi un momento di coccola e di spazio personale accompagnato da una monoporzione, dalla piccola pasticceria e da un infuso. Al momento abbiamo il caffè filtro, che preferisco al classico espresso, e una piccola selezione di tè. E per chi va di fretta c’è anche la possibilità di avere le monoporzioni da asporto. La sera, invece tutto cambia: per me è quella la nostra punta di diamante. L’ho chiamato Dessert dining show, perché l’ho immaginato esattamente come si progetta uno spettacolo. Parto da questa riflessione: i dessert non sono necessari e i cocktail nemmeno. Sono un piacere. Quindi quella che propongo non è una cena, ma puro divertimento».

Infatti si può scegliere tra due turni, come a teatro, alle 20 o alle 22.30, e i posti sono assegnati e sono solo 11, tutti attorno al lungo bancone di marmo bianco che diventa il palcoscenico dove Federico e il bartender si esibiscono per gli ospiti. I piatti e i cocktail vengono preparati in diretta e l’interazione tra chi fa e chi riceve è diretta, in uno scambio sempre unico e sempre diverso di una sorta di canovaccio in cui vince la capacità di improvvisare sul tema. L’ambiente in cui si è immersi cambia a seconda del tipo di portata che stiamo degustando: lo scenario di luci e la selezione musicale completano lo spettacolo che coinvolge davvero tutti i sensi, in una perfetta sinestesia.